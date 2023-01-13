Yol istiyor

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus, Aşağı Pirgo bölgesinin hayatta kalma sorunuyla mücadele etmeye devam ettiğini ve stratejik önem göz önünde bulundurularak, bölgedeki Rum unsurunun muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kleanthus, bölgenin yaşadığı birçok problemden ilkinin, Baf ve Lefkoşa ile bağlantı ve KKTC’den bağımsız hale gelmesi olduğunu kaydederek, en kısa zamanda KKTC üzerinden olmayan, Astromerit ve Erenköy’e gidecek yeni bir yol yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kleanthus, Hükümet’ten Aşağı Pirgo sakinlerine bölgede kalmaları ve yatırımcılara, bölgeye yatırım yapmalarına yönelik teşvik vermesini de istedi.

Habere göre Kleanthus, zamanla bölgedeki nüfusun yaşlandığına ve azaldığına dikkat çekerek, eğer hemen bir şeyler yapılmazsa, bölgeden ümidin kesileceğini ifade etti.