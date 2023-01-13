‘Ateşken gömlek giydik’

Yılmaz YAKAR

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, katılımcı, sorunları çözen, iş yapan bir anlayışla belediyeyi yöneteceklerini, en önemli projesinin de bunu gerçekleştirecek yapıyı oluşturmak olduğunu belirtti. Gazimağusa’nın içinde bulunduğu mali tablo hatırlatılarak “Ateşten gömlek mi giydiniz sorusuna Uluçay; “Bence belediyeciliği seçen herkes ateşten gömlek giymiştir. Belediyecilik zor bir iştir. Belediyeciliğe karar veren herkes ateşten gömlek giymiştir” dedi.

25 Aralık’ta gerçekleştirilen Yerel Seçimde yüzde 49,5 ile Gazimağusa Belediyesi Başkanlığına seçilen Süleyman Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Uluçay, halk size neden oy verdi sorusuna verdiği yanıtta; Gazimağusa genelinde aldığı yüzde elliye yakın oyun bölgelerde de bu orana yakın çıkmasının Gazimağusa’nın kendilerini bir bütün olarak kucaklaması açısından önemli ve sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Yüzde elliye yakın oy oranına tüm bölgelerde ulaşmamız, tüm şehrin bizi kucaklıyor olması çok önemli. Gazimağusa bizi bir bütün olarak kucaklıyor. Bir bütün olarak da bizim Mağusa’yı kucaklamamızı istiyor.” diye konuştu.

Seçim kampanyası döneminde şehri bölen görünmeyen duvarlardan bahsettiğini hatırlatan Uluçay, o duvarları mümkün olduğunca aşağıya indirmek veya ortadan kaldırılabilmek için önemli bir fırsat bulunduğunu ifade etti.

Gazimağusa’nın içinde bulunduğu mali tablo hatırlatılarak “Ateşten gömlek mi giydiniz sorusuna Uluçay; “Bence belediyeciliği seçen herkes ateşten gömlek giymiştir. Belediyecilik zor bir iştir. Belediyeciliğe karar veren herkes ateşten gömlek giymiştir” dedi.

Uluçay, belediyeciliğin her gün 24 saat çalışılan bir iş olduğunun altını çizerek, “Gecesi gündüzü yok ve halka hizmet götürmeniz gerekiyor, bu hizmetler somut; kağıt üzerinde proje üzerinde değil” diye konuştu.

Başaracağız

Gazimağusa Belediyesinin kendine has sorunları olduğunu bilerek yola çıktıklarını kaydeden Uluçay, “İnşallah başaracağımıza inanıyorum. Zorluklar var mı var, bekliyor muyduk, evet bekliyorduk. Biz bunları çözebileceğimize inanıyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıl ocak ayında bir araya geldiğimizde bazı sorunlarımızı geride bırakmış olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Uluçay, en önde gelen projesinin; Gazimağusa Belediyesini; katılımcı, sorunları çözen iş yapan bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Kazılar ekime kadar devam edecek

Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ilgili şirketin açıkladığı takvime göre kentteki kanalizasyon kazlarının ekim ayına kadar süreceğini ifade etti.

Kazıların önümüzdeki süreçte belli ana caddelerde de devam edeceğinin altını çizen Uluçay, bunun trafikte daha fazla sorun yaratacağına işaret etti. Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 62’sinin tamamlanmış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Uluçay, firmanın asfaltlama işlemlerinde geride kaldığını, bunun da en önemli nedeninin kış mevsimine girilmesi olduğunu belirtti.

Uluçay, kış ayında asfaltlama olmasa bile kazı yapılan yerlerdeki toprağın çukurlaşarak trafikte oluşturacağı sorunların çözümü için firmanın 24 saat görev başında olan ekipler oluşturduğunu ifade etti.

Uluçay, “Yollarda kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan çukur ve sıkıntılarla ilgili lütfen vatandaşlarımız Gazimağusa Belediyemizin Halkla İlişkiler birimine veya belediyemizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşsınlar biz bunları ilgili şirketle görüşüp en kısa zamanda çözümlenmesini sağlayacağız” dedi.

Uluçay, kanalizasyon çalışmasında yapılan işlerin, yeni kanalizasyon çalışması değil, arıza giderme çalışması olduğunu anlattı.

Trafik sorunu

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kentte artan trafik sorunu ile ilgili olarak da, Salamis Yolu ve Büyük Sanayi’ye giden iki yolda sabah ve akşam üzerleri trafik yoğunluğunun artarak hissedildiğini ifade ederek, “Her ikisi için de düşünülen rahatlama konusunda farklı yollarla öneriler, düşünceler var. Bunların hayata geçirilmesi için trafik komisyonunu bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konularda benim tek başıma karar almam doğru olmaz. Bu olayın teknik bir kısmı da var” dedi.

Uluçay, trafik sıkışıklığını gidermek için uzun vadede alternatif yol yapımlarının düşünülebileceğini, kısa vadede ise park sorunun yarattığı trafik sıkışıklığını gidermek için bazı adımlar atacaklarını kaydetti.

Kapalı Maraş devletimizin bir politikasıdır

Uluçay, kapalı Maraş’ın ziyarete açılması ve buradaki açılımlarla ilgili olarak da, “Kapalı Maraş devletimizin bir politikasıdır. Dolayısıyla orada bundan sonra yapılacak olan yeni açılımlar veya yeni gelişmeler konusunda mutlaka karar verecek olan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Biz, bu gelişmeler, bu açılımlar veya yapılacak yeni uygulamalar konusunda belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

İşini yapanın endişe etmesine gerek yok

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, seçim kampanyasında da birçok kez ifade ettiği gibi, işe gelen personelin endişe etmesine gerek olmadığını, yineledi.

Uluçay, “İşe gelmeyen gelip imza atıp giden arkadaşların bu şekilde çalışmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu yöndeki çalışmalarımıza daha yeni başladık. Bu ayırımı yapacağız, kesin. Ama onun dışında çalışan veya kendisine görev verilmediği için tam olarak görevini yapmayan ama mesaisine tam olarak gelip belediyemizde geçiren arkadaşlarımızın hiçbirinin endişe etmesine gerek olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, vatandaşlara çağrı yaparak, Bakanlar Kurulu’nun kamu alacaklarında 31 Ocak’a kadar faiz indirimi ve taksitlendirme imkanı getirdiğini, vatandaşların belediyeye olan borçlarında bu imkandan yararlanabilecekleri gibi, Gazimağusa Belediyesi’ne bir damla da olsa katkıda bulunabileceklerini söyledi.

Uluçay, vatandaşların borçlarını ödeyerek belediyeye sağlayacakları her kuruş katkının halka hizmet olarak döneceğini de sözlerine ekledi.