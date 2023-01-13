Önemli eserler yer alıyor

Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışı Bedesten’de açıldı. Sergide Önemli belge ve bilgilerin ilk kez halkla buluşacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen sergi, dün, Lefkoşa surlar içinde bulunan Bedesten’de açıldı.

Sergi açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar ve KKTC’de bir günlük temaslarda bulunan TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter yanı sıra bazı askeri yetkililer ve bürokratlar katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Osmanlı atalarımızdan bu yana 452 yıldır Kıbrıs’ta hizmet veriyor. Bu atalarımızın kurduğu iyilik medeniyetini Kıbrıs’ta devam ettiriyor” diyerek sözlerine başladı.

“2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz” diyen Benter, “Milli mücadeleyi ve o günlerde, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta yaşananları daha iyi anlamamız gerekiyor. Tekrar savaşların ve acıların yaşanmaması için tarihi çok iyi bilmemiz ve dersler çıkarmamız ve gelecek nesillere öğretmemiz elzemdir” dedi.

Benter, sergide, o dönemin kadın kahramanlarıyla ilgili bilgilerin; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’nun değişik bölgelerinde yaptıkları kongreler ve İstiklal Savaşı’nın hazırlıkları hakkında bilgiler, mücadeleyi ele alan filmler, birçok belgenin sergilenmekte olduğunu söyledi. Benter, Türkiye’de daha önce gösterilen bu sergiye ilaveten, bugünkü sergide Kıbrıs Türklerinin milli mücadeleye katkılarıyla ilgili ek bir bölümün yer aldığını da belirterek, bu konuda bazı bilgiler aktardı.

Kasapoğlu hayırlı olması diledi

Ardından söz alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne “çok anlamlı” bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kasapoğlu, TC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu sergi açılışının hayırlı olması diledi.

Geçen yıl, yine aynı kurumların katkılarıyla hazırlanan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi”nin yine Bedesten’de sergilenmiş olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, “Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kıbrıs’taki bu çalışmalarımıza ayrı bir önem atfediyoruz ve bu sergilere, bu anlamda katkı vermekten büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Bu yılın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Gençlerimizin bu noktada bu mücadelenin ne kadar kutlu bir mücadele olduğunu bilmeleri en büyük arzumuz ve Anadolu’da, Kıbrıs’ta yaşananları hissetmeleri, bu hissi ve bu bilinci birlikte geleceğe taşımaları bizler için önemli. Bu serginin, bu emanetin yarınlara taşınması açısından bu bilincin diri olması açısından önemli bir misyon ifa ettiğini belirtmek isterim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 11:00