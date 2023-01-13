Farklı ve ilgi çekici

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu dönem sonu sergisi etkinliğini, bu yıl “Çoğul Hayal Gücü: Zihinde Çeşitlilik ve Üretim” konu başlığı altında düzenledi. DAÜ Eğitim Fakültesi’nde geniş bir katılımla gerçekleşen etkinliğin açılışına, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, bölüm öğretim üyeleri, öğrenciler ve ziyaretçiler katıldı. Sergi, Temel Eğitim Bölümü’nün kuramsal ve uygulamalı derslerinin ürünlerinden oluşan bir seçkiyi kapsadı. Sergide yer alan ürünler, Temel Eğitim Bölümü’nün uluslararası akreditasyon standartları çerçevesinde, bilginin hayata geçişi misyonu ile hazırlandı. Söz konusu ürünler; Yaratıcılık, Görsel Sanatlar, Geleneksel Çocuk Oyunları, Fen Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Öğretmenlik Uygulamaları dersleri kapsamında, öğretmen adaylarının eğitimleri süresince kazanmakta oldukları bilgi, beceri ve eğitim yaklaşımlarının mesleklerinde eğitim ortamlarına güncel ve çağdaş eğitimin gerekleri ölçüsünde yansıtılmasını hedefliyor.

Sergiye ilişkin DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından yapılan açıklamada, her akademik dönemin sonunda gerçekleşen ve öğretmen yetiştirme sürecinin somut ürünleri olan sergilerin, öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri için de temel kazanımlar olması nedeniyle, gelecekte de farklı temalarla gerçekleştirilmeye devam edileceği bildirildi. Açıklamada, Temel Eğitim Bölümü’nün bilimsel ve kültürel misyonu gereğince bu tür etkinliklerin sürekliliğinin önem arz ettiğine vurgu yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 11:02