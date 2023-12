Yaşam çok zorlaştı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta tüketim maddelerinin sürekli zamlanmasından şikayet eden vatandaşlar, bunun önüne geçebilmek için önlem alınmasını istiyor. Fiyat artışlarının denetlenmediğini, bazı ürünlere bir ay içinde 2 kez zam geldiğini belirten vatandaşlar “hiç olmazsa ana tüketim maddelerinin fiyatları kontrol altında tutulmalıdır” diyor.

Pahalılık dışında ülkenin en önemli sorunlarının trafik kazaları ve sağlık olduğunu vurgulayan vatandaşlar, eczanelerde çok sayıda ilacın eksik olduğunu belirterek “buna çare bulunmalıdır. Türkiye’de yoksa, başka ülkelerden hızlı bir şekilde ithalat yapılmalıdır” diyor. Vatandaşlar, trafik kazalarının azalması için cezalarının artırılmasını öneriyor.

Vatandaş ne dedi?

Mehmet İbrahimoğlu:

Ülke yönetiminden çok da memnun değilim. Pahalılık aldı başını gidiyor ve insanlar zor durumdadır. Bugün aldığını yarın başka fiyata alıyorsun bu nedenle bu yönetimden çok da memnun değilim. Hiç olmazsa ana tüketim maddeleri kontrol altına alınmalıdır. Ülkede ilaç eksikliği var.

Daha iyi bir yönetim için seçimi bekleyeceğiz ancak yeni gelecek olanın da iyi bir yönetim sağlayabileceğini düşünmüyorum. Türkiye’den paranın gelmesini ve harcamayı bekliyorlar başka bir düşünceleri yoktur. Başkanlık sistemine geçilmeli çünkü ülke için daha iyi olacağını düşünüyorum. Mevcut tüm partileri denedik ve bence yeni bir parti ve bu parti içerisinde iyi eğitim almış işini bilen gençlerin olmasını istiyorum. Dürüst kişilerin yeni bir oluşumla ülke yönetimine talip olmasını istiyorum.

Ahmet Aşır:

Ülke bugünkü durumuyla düzeni bozuk bir haldedir. İlaç yok, kaza çok. Pahalılık başını aldı gidiyor. Hangi yönetim gelirse gelsin artık düzelmez. Ülke yönetiminden memnun değiliz. Ülkede daha iyi bir yönetim olamaz çünkü öyle bir düzen kuruldu ki kim gelse kendini sistemsizliğin içinde bulacaktır. Bence her yıl seçim olacağına veya bakanlar değişeceğine ülkeye başkanlık sistemi getirilmelidir. Mevcut partilerin tümü denendi ve bence bu ülkede yeni bir oluşumla yeni bir parti kurularak bilgili kişilerin bu oluşumda yer alması gerekiyor.

Suat Karaca:

Ülke yönetiminden memnun değiliz. Her şey düzensizdir. Sağlık, yollar, ekonomi, pahalılık ve diğer tüm alanlarda tepeden tırnağa sıkıntı vardır. Bu nedenle yönetimden hiç de memnun değiliz. Biz vatandaşlar da duyarsızız bizi yönetenler de duyarsız. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor çünkü herkes başıboş bir şekilde gidiyor. Bence ülkede artık daha iyi olacağına inandığım başkanlık sistemi düşünülmelidir. Bütün partiler denendi ve yeni bir oluşuma ihtiyaçtan ziyade iki büyük parti orta yolu bularak hükümette olmalıdır.

Osman Iravul:

Ülke yönetiminden kesinlikle memnun değilim. Bu gidişat çok kötü ve iyiye gitmiyoruz. Bizi yönetecek birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Tüm partileri denedik ve hiç biriyle olmayacağını gördük. Bu ülkeyi kurtaracak tek bir şey var o da sistemin değişerek başkanlık sisteminin getirilmesidir. Parlamenter sistem çöktü ve başkanlık sistemine geçilmesi halinde bu ülkenin düzeleceğine inanıyorum.

Ali Hüseyin:

Ülke yönetiminden memnun değiliz. Denetim, elektrik, yol, su, eğitim, hastane ve diğer tüm alanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Daha iyi bir yönetim olamaz çünkü kim gelse ayni şekilde yapıyor. Yeni bir oluşum da gördük ve geldi sonra da bırakıp gitti. Bence bu ülke için daha iyi olacağından dolayı başkanlık sistemine geçilmelidir.

Hasan Çimen:

Ülke yönetiminden kesinlikle memnun değilim. Zamlar nedeniyle insanlar çok zora girdi. Daha iyi bir yönetim için ilk olarak milletvekili sayısını, hükümetin boş yere yaptığı harcamaları azaltmalı ve bu zamları bir an önce durdurmalı. Yeni bir partiye ihtiyaç var çünkü mevcut partilerle bu işin yürümediğini gördük. Artık yaşlanmış siyasileri bu masa ve sandalyelerden itmek lazım. Bu ada için gençlerden oluşan bilgili kişilerle oluşmuş yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç vardır. Başkanlık sistemi de ülke için iyi olacaktır. İki kişi belirlenecek ve bu iki kişiden biri bu ülkeye başkan olsun. Bir milletvekili seçimi için milyonlarca lira harcanarak seçime gitme, oy toplamak için gece saatlerinde paralar dağıtma mevzuları da ortadan kaldırılmalıdır. Ağzında diş kalmayan siyasiler hala seçim derdindedirler. Bu ülke ve bu halk için hiç bir şey yapılmadı.

Kamil Birkaya:

Ülke yönetiminden memnun değiliz çünkü aile şirketine çevirdiler. Her siyasi kendi eşini dostunu işe alıyor ve bu ülkeye yararlı olacak kişilerin de uzaktan bakmasına neden oluyor. Daha iyi bir yönetim için halktan birinin mesela Reşat Akar gibi herkesi düşünen sadece kendini düşünmeyen kişilerin yönetimde olması gerekiyor. 1960’lı yıllarda cemaat meclisi vardı ve bütün Kıbrıs’ı idare ediyordu. Bugüne baktığımızda partileri kesinlikle kapatmaları gerekiyor. Seçime katılmak isteyen partiden değil bireysel olarak seçime girmelidir çünkü particilik bu memleketi bitirdi.

Salahi Şah:

Ülke yönetiminden ben değil ülkeyi yönetenler bile sanırım memnun değildir. Hiçbir işimiz yolunda gitmiyor. Ulaşım, sağlık, eğitim turizm her şey bitti. Daha iyi bir yönetim için temiz bir siyasete ve ülkede adalete ihtiyacımız vardır. Bizim ülkemizde en büyük eksiklik adaletin olmamasıdır. Adaletin olmadığı bir yerde hangi sistemi uygularsanız uygulayın başarılı olamazsınız.