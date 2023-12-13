6 günde, 66 trafik kazası

Ülkede geride bıraktığımız haftanın trafik bilançosunda, 3 can kaybı, 22 de yaralı var.

Polis Basın Subaylığı’nın yayımladığı rapora göre, 4-10 Aralık tarihlerinde toplam 66 trafik kazası kayıtlara geçti ve bu kazaların 2’si ölümle, 12’si yaralanmayla, 52’si de hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kazaların sebeplerinde süratli araç kullanmak 20 kazayla ilk sırayı alırken, 16 kaza dikkatsiz 11 kaza kavşakta durmamak, 10 kaza yakın takip ve 9 kaza da diğer etkenler yüzünden oldu.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 118 bin 75 TL olarak hesaplanırken, kazaların 24’ü Lefkoşa, 21’i Girne, 10’u Gazimağusa, 6’sı İskele, 5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

12 bin 854 sürücü kontrol edildi

4-10 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, toplam 12 bin 854 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 67 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (889), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (733), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (255), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (142), trafik levha ve işaretlerine uymamak (142), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (70), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (67), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (52), muayenesiz araç kullanmak (49), dikkatsiz sürüş (37), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (22) , yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (22), tehlikeli sürüş (9), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (5), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4), trafik ışıklarına uymamak (4), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (2),ve 563 diğer trafik suçları.”

Kontroller sırasında 256 araç trafikten men edildi; 13 sürücü ise tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 10:09