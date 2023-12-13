13 Yaşındaki Erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunan 35 yaşındaki Kadın Cezeevine gönderildi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Yargıç Sağer okudu.Yargıç Sağer, sanığın 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde Girne'de meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığını belirtti.

Yargıç, sanığın söz konusu tarihler içerisinde 3 kez 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.Yargıç, sanığın cinsel ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan 1800 TL alarak, maddi kazanç sağladığını belirtti.Sanık ile çocuk arasındaki yaş farkının anne-çocuk düzeyinde olduğunu kaydeden Yargıç, hem bu hususu hem de para kazanmak gailesi ile çocukla 3 kez ilişkiye girmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı

.Yargıç Sağer, sanığın davasını kabul etmesini, çocuğun mahkemede dinlenmesine gerek bırakmamasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.Yargıç, sanığın ceza takdir ederken, işlenen suçun türüne ve yaygınlığına bakılması gerektiğini açıkladı. Cinsel nitelikli suçlarda ciddi artış: 2013’te 7, 2022’de 63 suçYargıç Sağer, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan Faaliyet Raporlarını adli ihbar olarak dikkate aldıklarını, son yıllarda cinsel nitelikli suçlarda istikrarlı ve bir o kadar da ciddi artış yaşandığını gözlemlediklerini ifade etti.Sağer, en son yayımlanan veriler ışığında son 10 yıllık döneme bakıldığında ağır ceza mahkemeleri huzurundaki cinsel nitelikli suçların sayısının 2013 yılında 7 iken 2014 yılında,15'e, 2015 yılında 21'e, 2016 ve 2017 yıllarında 29'a, 2018 yılında 19'a, 2019 yılında 33'e, 2020'da 38'e, 2021'de 36'ya ve 2022 yılında ise 63'e ulaştığını söyledi.

“Yüzde 900’lük artış yaşandı”

Yargıç, 10 yıl öncesine oranla bu suç türüne ait mahkeme huzurundaki dava sayısında yüzde 900'lük bir artış yaşandığını dile getirdi.Sağer, “Bu artış oranı ülkemizin nüfusu ve boyutu da dikkate alındığında, ürkütücü ve bir o kadar da korkutucu olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır” dedi.Yargıç Sağer, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Kaynak: “Cinsel nitelikli suçlarda %900’lük artış yaşandı”