Kafalar karışık

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağından doğalgaz çıkarılmasının 2030 yılına kadar gecikebileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümeti’nin “Noble Energy” şirketiyle 2019 yılında imzaladığı ve “Afrodit” yatağından 2027 yılında doğalgaz çıkarılmasını öngören anlaşmanın, uzmanlara göre gecikeceğini ve “Noble Energy” şirketini satın alan “Chevron” şirketinin 12 aya varan ek süre istemesiyle birlikte, doğalgazın çıkarılmasının 2029, hatta 2030 yılına sarkacağını yazdı.

Gazete, 2019 yılında imzalanan anlaşmanın revize edilmesini Güney Kıbrıs’ın değil, yaklaşık bir milyar dolarlık tasarruf yapmak isteyen Chevron tarafından talep edildiğini, çünkü “Afrodit” yatağında bu yıl yapılan teyit sondajında, “Noble Energy” şirketinin baştaki hesaplamalarından daha az miktarda doğalgazın tespit edildiğini kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın eski Enerji Programı Başkanı Charles Ellinas, dün katıldığı bir televizyon programında, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun yavaş yavaş “Chevron” şirketinin istediklerini yapma noktasına geldiğini ve Güney Kıbrıs’ın, enerji devi şirketlerin karşısında sağlam bir dayanağı bulunmadığı anlaşılana kadar yaklaşık 6 aylık bir zaman kaybedildiğini söyledi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) yönetim Kurulu tarafından, Power Energy Cyprus Ltd (PEC) ile Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Vasiliko’daki fabrikalarına LNG terminalinden yapılacak boru bağlantısıyla ilgili ihaleyi yeniden “KPMG-Aspoforos” konsorsiyumuna verme kararı aldığını yazdı.