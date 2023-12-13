Tatbikat yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa İskele anayolu üzerinde, geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen ve Fikret Turşu ile Tuğçe Direm Çelik’in hayatını kaybettiği kazada, kusurlu olan tır şoförü İbrahim Kubacık ile jep aracı kullanan Ali Kaplan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, tır şoförü İbrahim Kubacık’ın, anayoldaki araçlara öncelik vermeden dikkatsizce yola çıktığı, Ali Kaplan’ın ise kavşağa geldiği esnada hızının 100 km den fazla olduğu açıklanırken, kaza mahalinde tatbikat yapılacağı bildirildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, 8 Aralık 17.05’te, Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki isimsiz yol üzerinde, zanlı 1 İbrahim Kubacık’ın, yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce ana yola giriş yaptığını ve o esnada anayolda, İskele istikametine doğru seyreden Ali Kaplan yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkadığını söyledi. Polis çarpışma sonucu ölümle neticelenen bir kaza meydana geldiğini açıkladı. Polis, kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve aracın sol ön koltuğunda oturan Tuğçe Direm Çelik ile sol arka koltuğunda oturan Fikret Turşu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini anımsattı. Polis, zanlı 2 Ali Kaplan’ın, kavşağa geldiğinde hızını salim hadde indirmeden dikkatsiz sürüş yapması nedeniyle kazanın oluşumunda katkısı olduğunu mahkemeye aktardı.

100 km den fazla süratliydi

Polis, 10 Aralık’ta kaza mahalinden bir polis aracı ile 100 km hızla geçilerek bir tatbikat gerçekleştirildiği ve kamera kayıtlarından UL 840 plakalı arac ile karşılaştırıldığı zaman, sürücü Ali Kaplan’ın 100 km den fazla hız ile seyrettiğinin belirlendiğini açıkladı ve kaza mahalinde bir tatbikat daha gerçekleştirileceğini bildirdi. Şu ana kadar 12 ifade alındığını ve ifadelerin süreceğini de açıklayan polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.