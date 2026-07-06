Yasama yılı  verimli geçti

Hurşide BAYBORA

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu yasama yılında toplam 92 yasanın kabul edildiğini, Meclis'in 10'uncu döneminde kabul edilen yasa sayısının ise 351'e ulaştığını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) konuşan Öztürkler, hafta başında tatile giren Meclis Genel Kurulu'nun verimli bir yasama yılını geride bıraktığını belirterek, uzun süredir beklenen ve toplumsal açıdan önem taşıyan birçok yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi.

Komitelerin özveriyle çalıştığını ifade eden Öztürkler, yasa tasarıları ve önerilerinin ilgili kesimlerin görüşleri alınarak ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini, ardından Genel Kurul'un onayına sunulduğunu kaydetti. Komite başkanlarına, üyelerine, milletvekillerine ve Meclis personeline teşekkür eden Öztürkler, yeni yasama döneminde de aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Bu yasama yılında Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası, Tatil Evleri Yasası, İş Yasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Polis Örgütü Yasası, Yurttaşlık Yasası ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası'nda değişiklikler başta olmak üzere birçok düzenlemenin kabul edildiğini belirten Öztürkler, görüş ayrılıklarının demokrasinin doğal bir parçası olduğunu ancak ortak paydanın ülke ve halkın menfaatleri olması gerektiğini söyledi.

Komiteler çalışacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 1 Ekim'de 10'uncu Dönem Beşinci Yasama Yılı çalışmalarına başlayacağını belirten Öztürkler, yerel seçim sürecine rağmen yasama faaliyetlerinin aksamadan sürmesini temenni etti.

Meclis'in yaz döneminde çalışmalarını tamamen durdurmadığını vurgulayan Öztürkler, komitelerin çalışmalarını sürdüreceğini, ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul'un da olağanüstü toplanabileceğini ifade etti. Komitelerin, Genel Kurul'un verdiği yetki doğrultusunda yaz boyunca gündemlerindeki öncelikli yasa çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Yeni yasama döneminde daha planlı, disiplinli ve uzlaşı odaklı bir çalışma ortamı hedeflediklerini belirten Öztürkler, amaçlarının toplumun yaşam standartlarını yükseltecek, ekonomik ve sosyal hayatı güçlendirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Temaslarımız sürüyor

Parlamenter diplomasi çalışmalarına da değinen Öztürkler, KKTC’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ndeki (TÜRKPA) etkinliğinin arttığını belirterek, hedeflerinin gözlemci üyelik statüsünü tam üyeliğe dönüştürmek olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu nezdindeki temasların da kesintisiz sürdüğünü ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının tezlerini uluslararası platformlarda anlatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Meclis toplumun her kesimine açık

Yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, yerleşkenin yalnızca modern bir hizmet binası değil, toplumun her kesimine açık yaşayan bir kurum anlayışıyla düzenlendiğini belirtti. Öztürkler, yerleşkede basın toplantıları, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum faaliyetleri için yeni alanlar oluşturulduğunu, Meclis'in halkla daha iç içe bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

