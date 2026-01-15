Yatak odasında sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kişiyi zehirlemeye yetecek miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Günbatımı adı verilen operasyonun düğmesine önceki gün akşamüstü saatlerinde basan Narkotik Şube, Nijerya uyruklu 26 yaşındaki kadın R.E.J.’nin evinden arama gerçekleştirdi. Ekipler, yatak odasındaki elbise dolabında 2 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye emare olarak el koyarken, R.E.J. gözaltına alınarak dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 13 Ocak’ta zanlının kalmakta olduğu evde uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, evin bulunduğu bölgeye gidilerek, zanlının yaya olarak tespit edildiğini anlattı. Zanlının üzerinde cüzi miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirten polis, evinde de bir arama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisinde 2 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, zanlının da itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.