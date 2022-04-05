Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün apartmanın damında güneş panelinin iç kısmını boyayan 65 yaşındaki Cemil Bulut, 3 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulut,

3 saat sonra hayatını kaybetti. Polis, Bulut’un boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü açıkladı.

Polisten alınan bilgiye göre dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da Uluçam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada dengesini kaybeden Cemil Bulut,

3 buçuk metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Bulut, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Düşme anında başına darbe alarak ağır yaralanan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.