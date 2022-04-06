Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Güven Arıklı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden öğrencileri kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar öğrencilerle yaptığı söyleşide, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip KKTC üniversitelerinde öğrenim görenlerin aslında bir nevi fahri elçiler olduğunu belirterek, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören gençlere ayrı önem verdiklerini söyledi ve başarılar diledi.

Kıbrıs Türk tarihine değinen Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreçte verdiği mücadeleyi anlatarak, Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin olduğu gerçeğine dayalı siyasetin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, gençlerin sorularını yanıtladı.

