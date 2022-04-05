2 ay süreleri var

Suna ERDEN

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan 8’i çocuk 20 Suriyeliyi getirdikleri tespit edilerek yakalanan tekne kaptanları İbrahim Keskin ile Hassan Osman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Ömer Yavuz, 22 Mart 2022 tarihinde Mersin’in Taşucu ilçesinden sürat teknesine binerek, KKTC’ye gelen 20 mültecinin Çatalköy’de Voge Beach bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, mültecileri Moly isimli sürat teknesiyle ülkeye getiren kaptanlar İbrahim Keskin ile Hassan Osman’ın gözaltına alındığını ifade etti. Mültecilerin ihraç edilmek üzere gözaltında tutulduklarını belirten polis, tekne kaptanları hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların maddi menfaat karşılığında mültecileri ülkeye getirdiklerini dile getirdi.

Polis, sürat teknesi ile zanlı İbrahim Keskin’in cep telefonunun emare alındığını ifade etti.

Zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyleyen polis, ayrıca olay yeri yakınlarında park edilmiş şüpheli bir araçla ilgili soruşturma yaptıklarını, suçla bağlantısının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, İbrahim Keskin’in cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü, zanlıların KKTC’deki bağlantılarının araştırıldığını ve aranan bir şahıs olduğunu ifade etti.

Polis, Hassan Osman’ın benzer sabıkası olduğunu, ayrıca her iki zanlının suçlarını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru ancak soruşturma devam etse de zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme ülkede yasal statüleri olmayan zanlıları 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.