ABD yenisini vermeli

ABD ve AB’nin, Güney Kıbrıs’ta bulunan Rus menşeli silah ve savunma sistemlerinin Ukrayna’ya verilmesi önerisine şartlı “evet” diyen Rum Yönetimi, Avrupa ve Amerika’dan yeni silahların gönderilmesini talep etti.

Politis gazetesi: “Yerlerine Başka Verilmesi Şartıyla Ukrayna’ya Silah” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu Rus yapımı silahların Ukrayna’ya gönderilmesi konusuna Rum hükümetinin sıcak baktığı ancak bu sistemlerin yerine AB ve ABD’den başka silahlar talep ettiğini yazdı.

Gazete, bu yöndeki bir kararın Güney Kıbrıs’ın Rusya’yla bağlarını koparacak ve ülkeyi AB güvenlik sistemine tam anlamıyla bağlayacak olması sebebiyle verilecek siyasi taahhütlerin belirleyici olacağını belirtirken Rum Savunma Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Habere göre açıklamada, “işgal altındaki bir ülkenin savunma gücünün azaltılmasının söz konusu olmayacağı” vurgulandı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın bu açıklamasıyla, RMMO’nun silah gücünü azaltmayacak şekilde Rus silahlarının başka silahlarla değiştirilmesine sıcak baktığını gösterdiği yorumunda bulundu.