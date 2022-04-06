Liman’da grev var

Cemre Peral YANIKER

Ülkedeki bazı sendikalar, “halkı düşünmeyen ve zamlarla bütçeyi dengelemeye çalışan hükümete karşı” grev ve eylemleri artırma kararlığında olduklarını kaydederek, 1 Nisan eylemiyle başlayan eylemlilik sürecine devam edeceklerini açıkladı.

Sendikalar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, ilk olarak, bugün, Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük Dairesi’nde tam gün uyarı grevine gidileceğine duyurdu.

Cuma günü ise, Mağusa’da yapılacak grevlerin yanında, yürüyüş eylemi, ekmek ve mum dağıtımı etkinliği düzenlenecek.

Cuma günü yapılacak eylem ve grevin ayrıntılarının yanında, sendikaların devam edecek olan “hayat durdurucu genel grevler ve eylemler” takvimi, perşembe günü halkla paylaşılacak.

Sendikalar, sendikaların dışında kalan esnaf, zanaatkar, iş ve sanayi çevreleri ile tüm üreticiler de eylem ve grevlere destek vermeye davet etti.

Açıklamada imzası yer alan sendikalar şunlar:

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, DEV-İŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen, HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş.”

