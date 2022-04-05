Başkan Meftun Orkun oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı. Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.

Kıb-Tek’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Meftun Orkun (UBP)

Üye: Özgür Arıkan (UBP)

Üye: Dilaver Bilgen (UBP)

Üye: Abdullah İşkey (UBP)

Üye: Ali Horoz (DP)

Üye: Atilla Deva (DP)

Üye: Ramazan Karal (YDP)

