Başkan Meftun Orkun oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı. Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.
Kıb-Tek’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Meftun Orkun (UBP)
Üye: Özgür Arıkan (UBP)
Üye: Dilaver Bilgen (UBP)
Üye: Abdullah İşkey (UBP)
Üye: Ali Horoz (DP)
Üye: Atilla Deva (DP)
Üye: Ramazan Karal (YDP)
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapıldı. Bakanlar kurulu kararına göre Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alındı yerine Meftun Orkun atandı.
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