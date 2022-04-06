Muhalefet dikkate alınmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 10.50’de Zorlu Töre başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP ve HP’nin birlikte sunduğu “Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Tespit Edilmesine İlişkin Karar Önerisi”nin, komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkeresi görüşüldü. Öneri oyçokluğuyla reddedildi.

Güncel konuşmalar gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

CTP ve HP milletvekilleri adına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından sunulan ve yerel seçimin anayasada öngörülen şekilde 4 yılda bir ve Haziran’ın son pazarı yapılmasını içeren karar önerisi için ivedilik tezkeresi okundu.

Erhürman: Memleket kaosa sürüklenecek

Öneriyle ilgili ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu karar önerisinin hükümet tarafından gelmesi gerektiğini ancak gelmediği için CTP ve HP milletvekillerinin bu görevi üstelenerek gündeme getirdiklerini söyledi.

Yerel seçimin hükümetin istediği gibi 27 Kasım’a ertelenmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıkacağı öngörüsünü ifade eden Erhürman, “Memleket kaosa sürüklenecek” dedi.

Erhürman, bu durumun süre açısından sıkıntı yaratacağını, belediye seçimleri yaklaşırken, an itibariyle nerede belediye olup olmayacağının bilinemediğini savundu.

Baybars: Anayasa’nın gereği

Daha sonra söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, CTP ile birlikte Anayasa’nın gereğinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine bu öneriyi sunma kararı aldıklarını söyleyerek, seçim tarihini Anayasa’ya uygun belirlemek gerektiğini ifade etti.

Ülkede Anayasa’nın üstünlük ilkesi bulunduğunu dile getiren Baybars, hükümete Meclis’in itibarını bozmadan Anayasa’yı çiğnemeden, haziran ayından sonra seçimin yapılmasına yönelik önerilerine evet deme çağrısında bulundu.

Bu yapılmazsa hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınacağını söyleyen Baybars, “Bunu yapmayın” dedi.

Berova: 27 Kasım’a erteleme kararı

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yerel seçimlerle ilgili Anayasa ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda ilgili maddeler olduğunu, hükümetin bu zaman içindeki durumu göz önüne alarak ciddi bir reform öncesinde hayata geçecek unsurları da değerlendirerek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak 27 Kasım’da seçimlerin yapılmasını Meclis’e sunduğunu belirtti.

Pilli: Anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadı

Milletvekilleri, kanser haftası nedeniyle kanser hastalığıyla ilgili konuları gündeme taşırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için açılan ihalenin sonuçlandığını ve bugün imza atılacağını da bildirdi.

Rogers: Erken tanı çalışmaları hızlanmalı

Meclis’te ilk güncel konuşmayı yapan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kanser Haftası’nın düşündürdükleri” konusunda söz aldı. Sağlığın tedavi edici boyutunun daha çok gündemde olduğunu dile getiren Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle kanser teşhislerinde gecikmeler olduğunu erken tanı çalışmalarına hız vermek gerektiğini dile getiren Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın geçmesiyle bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu ama bildirim ağı kurulmadığından sıkıntılar yaşandığını, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Besim: Kanser politikamız var mı?

CTP Milletvekili Filiz Besim de, “Kanser politikamız var mı?” sorusuyla söz alarak kanser politikası ve ilaç eksiklikleri konusuna değindi.

Kanserden her yıl ölen insan sayısının iki yılda COVID’den ölen insan sayısından çok daha fazla olduğunu söyleyen Besim, kanser politikalarına değindi.

Farkındalık yaratılmasının önemine işaret eden Besim, kanserden korunma için halkı bilinçlendirme konusunda ne yapıldığını sordu.

Özdenefe: Turizmde ne yapılıyor?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ,“Ne Yapacağını Şaşıran Hükümetin Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konusunda konuşma yaptı.

Özdenefe, Turizm Bakanı’nın konuşmasını dinlemesi ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini ancak oturumda herhangi bir bakanın bulunmadığını söyledi.

Konuşmasına başlamayan Özdenefe, Bakan Pilli’nin salona gelmesi üzerine konuşmasına başladı.

Başbakanın “denizin bittiğine” ilişkin sözlerini eleştiren Özdenefe, toplumun bu durumun farkında ve fedakarlık yapmaları gerektiğinin bilincinde olduğunu, hükümetin buna karşı önlem almak için ne yapacağını sordu.

Ataoğlu, çalışmaları anlattı

Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadığını, esnafın, üreticinin de bundan dolayı sıkıntılar yaşadığını, ancak şimdi sıkıntıları geride bırakmak amacıyla uçak seferlerini artırmaya çalıştıklarını, charter seferler yaptıklarını, turistlerin ülkenin her yerine gitmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Ataoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının ülkeye turist gelişinde sıkıntı yarattığını, özellikle Rus pazarından bekledikleri turist sayısını yakalayamadıklarını belirtti.

Bafra bölgesine turist çekmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını, tur operatörleriyle gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, Gazimağusa-Bafra arası denizden veya karadan hızlı ulaşım için çalışmaları tamamladıklarını ifade etti. Ataoğlu, Gazimağusa Yat Limanı yapılması ve Girne Antik Limanı’nın tadilatıyla ilgili girişimlerin de sürdüğünü dile getirdi.

Vekiller masaya vurdu

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Meclis’te denetim gününde hükümetin hazır bulunmasının sorumluluk olduğunu ifade etti. Hükümetin bu salonda olmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Şahali, Bakanlar Kurulu’nun Meclis devam ettiği sırada yapılamayacağını ifade ederek, oturuma ara verilmesini istedi.

Şahali’nin bu önerisi üzerine mecliste bir süre karşılıklı konuşma ve tartışmalar yaşandı Meclis Başkanı Zorlu Töre ise oturuma ara vermeyeceğini söyleyerek, oturumun devam ettiğini belirtti. Tartışmaların yükselmesi ve milletvekillerinin tepki göstermek amacıyla masalara vurması üzerine Töre ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Töre, çağrıları duyan bakanların genel kurula geleceğine inanç belirterek, Şahali’den konuşmasına devam etmesini istedi ancak Şahali bakanlar gelene kadar konuşma yapmadı.

Akpınar, ilk kez kürsüden seslendi

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Küresel Kalkınma Amaçları’nın KKTC’de Kabulü” konulu konuşma yaptı.

Serhat Akpınar, ilk kez kürsüden halka seslendiğine işaret ederek, mutluluğunu paylaştı. Stres yönetiminde biraz daha dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Akpınar, saygı çerçevesinde hareketin önemini belirtti.

Temennisinin halk için doğru adım atma noktasındaki süreçleri doğru yansıtmak olduğunu dile getiren Akpınar, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate getirmek istediğini söyledi.

Bu kararın 25 Eylül 2015 tarihinde BM’de oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Akpınar, BM’nin bu kararı alırken ortaklık ve birlikteliğe önem verdiğini ifade etti. Bu hedeflerin sadece devletlerin uhdesinde olmadığını kaydeden Akpınar, amaçları sıraladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 11 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.