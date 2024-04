Yazık oldu

Özlem ÇİMENDAL

Sağlıklı ve güvenilir hayvan kesimlerinin yapılması amacıyla tam donanımlı bir şekilde 2012’de hazır hale getirilen ancak işletilemediği için hizmet dışı bırakılan ülkenin en büyük mezbahası yeniden faaliyete geçirilmeyi beklerken, Lefkoşa Tür Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile eski başkan Cemal Bulutoğulları konuyla ilgili açıklama yaptı. Harmancı atıl vaziyette kalan mezbahanın işletmesi konusunda “Göz göre göre zarar edemeyiz derken; Bulutoğulları “Benim dönemimde sadece laboratuvar için 8 kişi istihdam etmiştik” dedi.

Harmancı: Etkin kararlar alınamadı

Diyalog’un gündeme getirdiği Lefkoşa Türk Belediyesi Mezbahasıyla ilgili açıklama yapan Harmancı, mezbahanın ne AB ne de Türkiye’den katkı alınmadan; yüzde yüz Lefkoşa Türk Belediyesi öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

Harmancı paylaşımında şunları ifade etti:

“Mezbaha işletilmesi için özel bir firmaya ihale edilmiştir, belirlenen standartlarda hizmet vermediği için de tarafımızca halk menfaatleri göz önünde bulundurularak mühürlenmiştir.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu standartlarda bir mezbahayı ekonomik akıl ile yönetebilmek için güneyde örneği görünen ve birçok AB raporunda yer alan standart dışı mezbahaların ülkede kapatılması ile mümkün olduğunu yeniden belirtme ihtiyacı duyuyorum. Birileri siyaseten etkin kararlar alamıyor diye biz göz göre göre zarar edemeyiz.”

Bulutoğulları: Proje 2012’de bitti

Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanı Cemal Bulutoğulları ise görevde bulunduğu 2012 yılının sonlarına doğru mezbahanın kullanıma hazır hale geldiğini belirtti. Bulutoğulları, şunları ifade etti:

“Ben bu projeyi hayata geçirmek için çok çabaladım. Muhalif belediye meclis üyelerini o dönem Avrupa’nın çeşitli ülkelerine AB standartlarında mezbaha nasıl olur, incelesinler diye gönderdim. Bu mezbaha benim dönemimde tamamen belediyenin kendi öz kaynaklarıyla 2012 yılında tam teşekküllü şekilde bitmiş durumdaydı. Şimdiki başkan Mehmet Harmancı benden sonra gelen üçüncü başkandır. 2013 yılında istifa ettim. Ben görevden ayrılırken, mezbahanın çok az bir miktarda borcu kalmıştı. Tamamına yakını benim dönemimde ödenmişti. İstifa ettiğim için doğal olarak benden sonra gelen belediye başkanının ödeme yapması gerekirdi.”

“Tüm adanın kesimini yapar ve etlerini muhafaza edebilir”

Bulutoğulları, LTB Mezbahası’nın AB standartlarında, halkın hijyenik ve daha ucuza et tüketebilmesi, et kaçakçılığı ve kesiminin önüne geçilebilmesi için yapıldığının altını çizdi. Bulutoğulları açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ülkedeki tüm belediyelerin hayvanlarının kesilebileceği ve kesilen etlerin muhafazasını sağlayacak buzluk kapasitesine sahip bir mezbaha yaptık. Bir de hastalıklı etlerin tespiti için mezbahanın içerisine laboratuvar koyduk. Hayvanların bekletebilmesi için karantina odaları da yaptık. Sadece laboratuvar için 8 kişi istihdam ettik. Mezbahanın geneli için ise 50-60 kişilik bir kadro açtık. Tüm belediyeler, etlerini Lefkoşa’daki bu merkezden kesimi yapılmış, kontrolleri sağlanmış ve damgaları vurulmuş şekilde alıp çıkacaktı. Bir de döner odası yaptık. Burada da bu satışı yapan işletmelerin dönerleri denetim altında hazırlanacak ve LTB Mezbahasından çıkacaktı, halk da ne yediğini bilecekti.”

“Sorun siyasi”

Bulutoğulları, 2012’de hazır halde bıraktığı mezbahanın neden amacına uygun işletilmediğini sorarken, “Sorun hep siyasi, o partili, bu partili kavgasıdır. Ama aradan 12 yıl geçti 2012’de bitirilen bu devasa mezbaha hala çalıştırılamadı. Üzülüyorum” dedi. Milyon dolarlık yatırımın bugün içerisinden geçilen süreçte yaşanan et tartışmalarında büyük bir eksiği kapatacak, halkın güven içerisinde ucuza sağlıklı et tüketmesini sağlayacak bir yatırım olduğunu tekrar vurgulayan Bulutoğulları, sorunların aşılarak bir an evvel bu mezbahanın hayata geçirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024, 09:59