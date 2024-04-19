Üzüm 200 lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Perşembe günleri kurulan pazarda domatesin kilosu 30 liraya kadar düşerken, üzüm 200 liradan satışa sunuldu.

Taze fasulye, acı biber, dolmalık biber 60 liradan satıldı. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı zeytin 200 liradan alıcı beklerken, patlıcan 25, soğan 35 ve patates 30 liradan tezgaha konuldu. Çilek 105 liradan satışa sunulurken, avokado 50 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar, ürünlerin ucuzladığı akşam saatlerinde pazara gelerek, alışveriş yapabildiklerini ifade etti.

Vatandaşlar, yabancı uyruklu şahısların ise erken saatlerde indirimi beklemeden alışveriş yapabildiklerini dile getirerek, “Bizden daha iyi durumdalar” şeklinde konuştu.