İnfial yarattı

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı tatili için ülkeye gelen 5 turistin, Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki genç kızı kaldıkları yere götürüp, sırayla tecavüz ettiği iddia edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlıların polise verdiği ifadede zorlama olmadığını, genç kızın rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların cep telefonunda video görüntüsü tespit edilirken, olayın tecavüz olup olmadığının, görüntülerin incelenmesinin ardından netleşeceği kaydedildi.

Girne Kaza Mahkemesine önceki gün çıkarılan zanlılar Y.A, İ.A. Ş.K., Z.K. ve B.Y. hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, olayın 13 Nisan 2023 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların genç kızı, yatak odasına götürdüğünü ve sırayla odaya girip tecavüz ettiklerini söyledi. Polis, olayın hemen ardından İ.F.’nin şikâyetçi olduğunu ve 5 zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, genç kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve zorlama olduğuna dair rapor temin ettiklerini ifade etti.

Sevinç, olayla ilgili 8 kişiden ifade aldıklarını, hem zanlıların hem de genç kızın telefonun incelemeye alındığını kaydetti. Zanlılar ve genç kızın Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden gerekli kontrollerin yapılması için yazışmalar yapıldığını kaydeden Sevinç, müştekinin olay esnasında bilincinin yerinde olup olmadığının tespiti için kan örneklerinin beklendiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.



