Kaldırıma düşmüş!

Lefkoşa’da Sokak ortasında 25 yıllık eşini darp ederek, çenesinde kırıklar oluşmasına neden olduğu iddia edilen Hasan Demir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı isteyen zanlı, eşini darp etmediğini öne sürdü.

Zanlı, eşinin gözündeki morlukların, yüzündeki kırıkların ise kaldırıma düşmesi sonucu oluştuğunu iddia etti.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 17 Mart 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, alkollü içki tesiri altında olan zanlının maddi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi G.D.’nin (K-36) yüzüne elleriyle gelişi güzel vurmak suretiyle burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının şikayet üzerine olay mahalline giden ekipler tarafından suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, G.D.’nin aynı tarihte kendini iyi hissettiğini söyleyerek hastaneden ayrıldığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ancak G.D.’nin dün sabah saatlerinde şikayetini geri çektiğini bu nedenle genç kadının yüzündeki kırıkların ne şekilde oluştuğuna dair uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Alınacak tanık ifadeleri ve araştırılacak kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis, zanlının hakkında bir gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, eşini darp etmediğini, 25 yıldır evli olduklarını, yüzündeki kırıkların kaldırıma düşmesinden dolayı oluştuğunu ileri sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.