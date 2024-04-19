Pahalıya patladı

Lefkoşa’da, trafik ekipleri tarafından aracında yapılan aramada 6 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan 22 yaşındaki Nuorual İdris hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Üniversite öğrencisi olan zanlının 200 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 15 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, foil kağıdı, bin 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen analiz sonuçlarının geldiğini, zanlının aracıyla gittiği güzergahlarının incelendiğini söyledi. Polis, analiz sonucu bulunan maddenin uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini belirtirken, güzergahlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 200 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 750 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.