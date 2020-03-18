Yedek lastiğe sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağyusa'da çalıştığı işyerinden 450 TL değerinde araba egzozu çaldığı iddia edilen Ahmet Cemil Yılmazer şikâyet üzerine gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube'de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, müstahdemi olduğu Admel Ticaret isimli işyerinde 2020 yılı Mart ayı içerisinde 450 TL değerinde araba egzozu sirkat ettiğini söyledi

Araba egzozunun zanlının aracının yedek lastik kısmında bulunduğunu belirten Yücetürk, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.