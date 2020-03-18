Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağyusa'da çalıştığı işyerinden 450 TL değerinde araba egzozu çaldığı iddia edilen Ahmet Cemil Yılmazer şikâyet üzerine gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube'de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, müstahdemi olduğu Admel Ticaret isimli işyerinde 2020 yılı Mart ayı içerisinde 450 TL değerinde araba egzozu sirkat ettiğini söyledi
Araba egzozunun zanlının aracının yedek lastik kısmında bulunduğunu belirten Yücetürk, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.
Yedek lastiğe sakladı
Çalıştığı iş yerinden araba egzozu çaldığı iddia edilen Ahmet Cemil Yılmazer tutuklandı
Hüseyin ÇİÇEK
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