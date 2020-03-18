Cenazesi de gelemiyor

Uzun yıllardır İngiltere’de bulunan 80 yaşındaki Elmaziye Kanlı, Coronavirüsü’nden dolayı yaşamını yitiren ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Güney Londra’da Farnborough Hastanesi’nde Coronavirüs sebebiyle tedavi gören Kanlı dün sabah yaşamını yitirdi.

İngiliz hükümetinin Coronavirüsü’nden dolayı ölenlerle ilgili bir cenaze politikası oluşturmadığı, bu nedenle Kanlı’nın cesedinin bir süre morgda tutulacağı belirtildi.

Kanlı’nın yetkililerle temasta olduğu ancak cenaze işlemleri ile ilgili henüz net bir cevap alamadıkları kaydedildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a bilgi veren Ramadan Camii Vakıf Başkanı ve UK İslamic Funeral Service’in yöneticisi Erkin Güney, “Biz Kıbrıslı Türkler çok zor günler yaşıyoruz. Virüsten dolayı hayat bitmiş durumda. Elmaziye Kanlı’nın cenazesini alamıyoruz.

Öte yandan bir ay önce çeşitli hastalıklardan ölen 4 Kıbrıslı Türk’ün cenazesini ise Kuzey Kıbrıs’a gönderemedik. Aileleri perişan” dedi.

Birçoğu dönmek istiyor

İngiliz hükümetinin virüsle ilgili etkin bir politika yürütemediğini, herkes gibi Kıbrıslı Türklerin de büyük bir risk altında olduğunu ifade eden Güney, “Uzun yıllardır Londra’da yaşayan birçok Kıbrıslı Türk dönmek istiyor. Herkes ölecekse ve gömülecekse memleketinde olsun istiyor” şeklinde konuştu.

Güney, bir ay önce kalp rahatsızlığı gibi çeşitli hastalıklardan 4 Kıbrıslı Türk’ün yaşamlarını yitirdiğini, ailelerinin cenazeleri KKTC’ye götürmek istediğini ancak Coronavirüsü’nden dolayı uçuşlarda sorun yaşandığını belirtti. Güney, “Aileleri perişan, yakınlarını memlekete gömmek istiyorlar. Ancak onu bile yapamıyorlar” dedi.

Erkin Güney, Coronavirüs’ten dolayı şimdiye kadar yaşamını yitiren ilk ismin Elmaziye Kanlı olduğunu, diğer Kıbrıslı Türklerin de risk altında olduğunu belirterek, “Eğer birileri daha yaşamını yitirirse cenazeleri KKTC’ye götürülemeyecek. Bu da insanların yüreklerinde derin yaralar bırakacak” ifadelerini kullandı.