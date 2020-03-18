Mahkemeye maskeli çıktı

Gönyeli’de Kürşat Aysungur’a depodan toplam 24 bin 870 TL değerinde eşya çalan Hüseyin Atatüre, olayın üzerinden 23 gün geçtikten sonra tespit edilerek gözaltına alındı.

Klima, su sebili, su motoru gibi eşyalar çaldığı belirtilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Polis, Hüseyin Atatüre’nin 22 Şubat 2020 tarihinde Gönyeli’de Kürşat Aysungur’a depodan toplam 24 bin 870 TL değerindeki15 adet su motorunu, şarjlı Scoter, 2 adet klima, 3 adet şofbeni, bir adet bakır boruyu, bir adet su sebilini ve 150 parçalık lokma takımını çaldığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının tespit edilip tutuklandığını kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.