Ligin gözdesi

K-Pet Süper Lig’de lider durumda bulunan son şampiyon Mağusa Türk Gücü adım adım şampiyonluğa giderken ligin de en istikrarlı takımı oldu. Ligde 22 hafta geride kalırken elde ettiği 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 56 puanla Mağusa Türk Gücü en yakın rakibinin 12 puan önünde zirvede yer aldı. İç sahada oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edip 28 puan toplayan Mağusa Türk Gücü dış sahada da aynı istatistiğe imza attı. MTG’nin dış sahada da 9 galibiyeti, 1 beraberliği ve bir de mağlubiyeti bulunuyor. Topladığı puan sayısı da yine 28.