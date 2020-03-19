Rio de Janeiro'da Coronavirüsü'nü  takan olmadı

Rio de Janeiro’nun ünlü plajları Copacabana ve Ipanema hafta sonunu tıklım tıklım geçirdi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona virüsü (COVID-19) salgını Güney Amerika'da da etkili oluyor. Ancak bu tehlikeli duruma rağmen Rio de Janeiro’nun ünlü plajları Copacabana ve Ipanema hafta sonunu tıklım tıklım geçirdi. Denize giren, güneşlenen halk Corona virüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı. Corona virüsü dolayısıyla diğer ülkelere sınırlarını kapayan Güney Amerika ülkesi Peru'da da halk plajlara akın etti. Başkent Lima'da Agua Dulce Plajı'nı dolduranlar günü denize girip güneşlenerek geçirdi.