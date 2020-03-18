Kefilleri kurtardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da evlerine yapılan baskın sonucunda 17 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilen Ersen ve Figen Ünalmış çifti hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 9 Mart 2020 tarihinde, aldıkları ihbar ışığında zanlıların evine baskın yapıldığını ve 17 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti

Mahkeme, zanlıların birer kefilin 50'şer bin TL'lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.