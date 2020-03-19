İlhan Şeşen’in en sevilen şarkıları yeniden hayat buldu

Romantik aşk şarkılarının usta ismi İlhan Şeşen’in en sevilen şarkılarının, başarılı sanatçı dostlarının yorumlarıyla buluştuğu tribute albümü “Hediyem”in üçüncü video klibi; albümde İhtiyaç Molası’nın yorumuyla yeniden hayat bulan “Sen Benim Şarkılarımsın” şarkısına çekildi.

Sözü ve müziği İlhan Şeşen’e ait olan ve sanatçının klasikleşmiş şarkıları arasında yer alan eserin video klibi; Türk rock müziğinin az görünüp çok sevilen gruplarından İhtiyaç Molası’ndan geldi.

Grubun sıcak ve samimi sahne performansları eşliğinde IF Beşiktaş’ta kaydedilen video klibin yönetmeni ise Polat Bektaş.

“Hediyem” albümünün diğer video klipleri albümde Yalın’ın seslendirdiği “Sensiz Olmaz” ve Dilhan Şeşen’in yorumladığı “Sıcaklardandır” isimli şarkılara gelmişti.