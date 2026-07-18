Yedi şikayetçi var

Çocuklara yönelik cinsel saldırı ve cinsel istismar iddialarıyla tutuklanan 64 yaşındaki N.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, 7 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi.

Girne'nin Lapta bölgesinde birlikte yaşadığı kadının iki kız çocuğuna yönelik "çocuğa cinsel saldırı" ve "çocuğa cinsel istismar" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra 5 çocuğa daha cinsel saldırıda bulunduğu açıklanan 64 yaşındaki N.B., soruşturma kapsamında yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kapalı oturumda görüşülen davada mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İddialara göre olay, mağdur çocuklardan birinin uzun süredir zanlının cinsel istismarına maruz kaldığını ablasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturmada zanlının olayın ardından Güney Kıbrıs'a geçtiği, Rum polisinin kaldığı adrese operasyon düzenlemesi üzerine buradan da ayrıldığı ve 9 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a geçerek polise teslim olduğu belirtildi.

Öte yandan mağdur çocukların annesi J.K., yaptığı açıklamada yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu partnerinin iki kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. J.K. olayın ortaya çıkmasının ardından başka mağdurların da kendilerine ulaştığını ifade etti.

Kadından Yaşama Destek Derneği de (KAYAD), olayın basına yansımasının ardından iki kız çocuğunun daha aynı kişi hakkında cinsel taciz iddiasıyla başvuruda bulunduğunu açıkladı. Derneğin verdiği bilgiye göre çocuklardan biri KAYAD'a, diğeri ise polise başvurdu. Böylece aynı zanlı hakkında şikayette bulunan çocuk sayısı yediye yükseldi.

“Sana İnanıyorum”

KAYAD, olası diğer mağdurların da destek almak için 0533 824 14 14 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini belirtti. Dernek, cinsel şiddet mağdurlarına hukuki ve psikososyal destek sağlayabileceklerini, şikayet sürecini birlikte yürütebileceklerini ifade ederek, "Konuşmak cesarettir. Sessizlik failleri korur. Dayanışma ise adaletin en güçlü başlangıcıdır." mesajını paylaştı.

Açıklamada, mağdurların yaşadıklarını paylaşmasının yalnızca bireysel adalet arayışına değil, başka mağdurların ortaya çıkmasına ve yeni suçların önlenmesine de katkı sağlayacağı vurgulanırken, hiçbir mağdurun yalnız olmadığı ifade edildi.

Dernek, olası diğer mağdurları cesaretlendirmek ve destek mekanizmalarına erişimlerini sağlamak amacıyla "Sana İnanıyorum" kampanyasını başlattığını da açıkladı.

