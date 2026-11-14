‘Yeni bir dönem başlıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dikmen Belediye Başkanı ve başkan adayı Yüksel Çelebi, ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini anlattı. Yoğun katılımla gerçekleşen aday tanıtım etkinliğine CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partililer, bazı belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Dikmen Belediyesi'nin hizmet anlayışına dikkat çekerek yeni dönemde yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.

Kişi, belediyeler arasında ayrım yapılmadan hizmetlerin geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

“Dürüstlük bizim için bir seçim sloganı değildir. Dürüstlük bizim yönetim anlayışımızdır” diyen Kişi, kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılacağını ve hiç kimsenin hukukun üzerinde olmayacağını kaydetti.

Çelebi: Bahane üretmedik, hizmet ürettik

Dikmen Belediye Başkanı ve başkan adayı Yüksel Çelebi ise konuşmasında görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri ve bölgedeki dönüşümü anlattı.

Görev süresinde verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Çelebi, Dikmen'in önemli bir değişim geçirdiğini söyledi.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen hizmet üretmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Çelebi, “Ne söz verdiysek hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Bahane üretmedik, hizmet ürettik” dedi.

