Yeni komiteler kurulacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ayrı ayrı açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda iki toplum arasında günlük yaşamı kolaylaştıracak ve iletişimi artıracak konularda iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bazı alanlarda komite kurulması, diyaloğun sürdürülmesi yönünde irade ortaya koyulduğu kaydedildi.



Altıncı buluşma

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis dün altıncı kez bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki konutunda gerçekleştirilen baş başa görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Erhürman, Hristodulidis ile görüşmesi ardından basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve iletişimi artıracak konularda, iki lider olarak çözüm üretme kapasitesine sahip olduklarını göstermenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 16-17 Temmuz 2025'te New York'ta yapılan toplantıda sivil toplumun da sürece katılımını sağlayacak bir danışma organının oluşturulması yönünde bir inisiyatif olduğunu hatırlatarak, bugün bu konuda bir ortak karar verdiklerini, bu organın kurulması için yetkilendirecekleri kişilerin çalışma başlatacağını açıkladı.

İki tarafta da yapılacak dini ayinler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, “Bizim bakışımız din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir bakıştır.” dedi. Erhürman, dini ayinler konusunda altı aylık programlar oluşturulacağını ve bir tartışma yaşanacaksa ayinin ya da ibadetin gününden önce sorunun konuşularak çözüm bulunmasının sağlanmasının amaçlanacağını belirtti. Erhürman, bu konun Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde koordine edileceğini söyledi.

Şap hastalığı

Erhürman, şap hastalığı konusunda da iki tarafın koordineli bir şekilde çalışmaya devam etme kararı aldığını kaydetti.

PDO/PGI tescilli ürünler

Türk tarafının ortaya koyduğu 10 maddelik güven yaratıcı önlemler paketinin içinde de bulunan başta hellim olmak üzere Halihazırda Menşe Adı Korumalı (PDO) / Coğrafi İşaretli (PGI) olarak tescillenmiş ürünlerle ilgili alt komite kurulması yönünde de anlaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyelerin birlikte çalışma yapması için bir alt komite kurulması noktasında da anlaştık.” dedi. Erhürman, haziran ayından itibaren Bureau Veritas’ın ülkede denetimlere başlamasını beklediklerini de kaydetti.

“Yararlı, verimli, olumlu”

Toplantının yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, sürecin başında sunduğu 10 maddelik önerilerden bazılarında ilerleme sağlandığını kaydetti.

Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerde geçmişe göre bir rahatlama sağlandığını söyleyen Erhürman, “Bu halkımızdan aldığım geri bildirimdir. Bu bizim biliyorsunuz, en çok üstünde durduğumuz konulardan biriydi.” dedi.

Bostancı Kapısı’nda seyrüsefer çıkarılmaya başlandığını da anımsatan Erhürman, Derinya Kapısı’nda da yakın zamanda bu hizmetin verilmesi umut ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda arzu ettiği noktaya gelemediklerini de ekledi.



Hristodulidis memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, liderler görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alphanews ve Philenews’de yer alan haberlere göre; Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’la yaptıkları görüşme ardından başkanlık konutuna dönüşünde açıklama yaptı. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun eylemlere dönüştüğünü aynı zamanda somut ve olumlu bir ortam yarattığını kaydetti.

Buna paralel olarak toplantı esnasında varılan bir dizi anlaşmaya da atıfta bulunan Hristodulidis, görüşmede ara bölgede gerçekleştiği iddia edilen Türk ihlallerini de gündeme getirdiğini belirtti.

BM, liderler görüşmesine ilişkin açıklama yaptı

Liderler görüşmesi sonrası Birleşmiş Milletler’den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve verimli bir görüşme yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, liderlerin özlü konular ve ileriye dönük yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlılığından memnuniyet duydukları kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin ayrıca yakın gelecekte tekrar bir araya gelme konusunda da anlaştıkları kaydedildi.

