Yeni tedbirler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın verdiği yetki doğrultusunda, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili alınacak tedbirleri açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun önceki kararları iptal ederek coronavirüs hastalığını tehlikeli bulaşıcı hastalık ilan etmesinin ardından giriş çıkışlarla ilgili kararlar konusunda yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören ayrıca Maronit ve Karpaz’da ikamet eden Rum vatandaşlarından ilk geçişlerinde karantina zorunluluğu olmaksızın PCR testi istenecek.

Açıklamada ayrıca, 5 Temmuz tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelecek herkesin, geldiği ülkenin risk grubuna göre belirtilen 3 kategoride koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmelerinin değerlendirileceği vurgulandı.

TÜRKİYE B KATEGORİSİNDE…

Türkiye B kategorisinde yer alıyor. Türkiye’den gelecek yolculardan iki PCR istenecek. Yolcuların PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunlu tutuldu.

C kategorisinde olan yolcularda PCR testinin yanısıra karantina şartı da isteniyor.

BAKANLIĞIN ÜRETTİĞİ KARARLAR ŞÖYLE

Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusunda üretmiş olduğu karar ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda Bakanlığın KKTC’ye giriş-çıkışlarla ilgili ürettiği kararlar şöyle:

“1. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ve Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaktır.

Bu kural çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde geçiş yapacak kişilerin her 15 günde bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya KKTC’de olmak üzere PCR testleri tekrarlanacaktır.

2. KKTC vatandaşı olsun veya olmasın 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaldıklarını belgelemeleri halinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri durumunda karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden son 14 gün içesinde başka bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda KKTC’ye girişlerinde hangi ülkeden geldiler ise o ülkelere uygulanan koşulları uygulanacaktır.

3. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkes, geldiği ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride, her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmeleri değerlendirilecektir

Öte yandan açıklamada kategoriler söyle belirlendi:

“A Kategorisi:

Koşul: Tüm yolcuların seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin Bakanlığımızca yapılacak ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacak, yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

B Kategorisi

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ye gelmeden seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri zorunludur. Bu ülkelerden gelecek yolcular ayni zamanda KKTC’ye geldiklerinde Bakanlığımızca ikinci PCR test uygulanmasına da tabii olacaklardır. Bu uygulama 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 72-120 saat (3’üncü- 4’üncü ve 5’inci gün) öncesinden PCR testi yapılması şeklinde uygulanacaktır.

Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakilleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir.

Evlerinde konaklayacak kişilerin PCR test sonuçları çıkıncaya ve kendilerine bildirilinceye kadar evlerinde izole olmaları zorunludur. Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

C Kategorisi:

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması zorunludur.”

Risk Kategorilerine göre ülke listesi 5 Temmuz itibarıyla şu şekilde revize edildi:

“A Grubu ülkeler: ; Almanya; Avusturalya; Avusturya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Güney Kore; İrlanda; İsviçre; İzlanda; Japonya; Letonya; Lihtenşayn; Litvanya; Macaristan; Maldivler; Malta; Norveç; Polonya; Slovakya; Slovenya; Yeni Zerlanda; Yunanistan.

B Grubu ülkeler: Andora; Arjantin; Belçika; Birleşik Arap Emirlikleri; Bosna Hersek; Bulgaristan; Çek Cumhuriyeti; Fransa; Gürcistan; Hırvatistan; Hollanda; İspanya; İtalya; Kanada; Karadağ; Katar; Kuveyt; Lüksemburg; Lübnan; Monako; Portekiz; Romanya; San Marino; Sırbistan; Singapur ; Türkiye; Uruguay; Ürdün; Vatikan.

C Grubu ülkeleri: Amerika; Brezilya; Hindistan; İngiltere; İran; İsrail; İsveç; Kazakistan; Kosova; Meksika; Mısır; Pakistan; Rusya; Türkmenistan; ve diğer ülkeler.”