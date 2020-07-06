Alkol kaza getirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Muyittin Kurt (29) tehlikeli virajda kaza yaptı. Yanında 4 yolcu taşıyan Kurt, sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti, bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan Kurt ile 4 yolcu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü halde araba sürdü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde meydana geldi. Muyittin Kurt (29), 106 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLC 198 plakalı araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Bu esnada yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Belcioğlu (34), Salih Aslan (30), Ahmet Tayfun Yakasız (31) ve Mehmet Kıcım (18) yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 13:18