Taşkent'te yol eylemi hazırlığı

Taşkentliler bölge muhtarlıkları öncülüğünde yarın eylem düzenleyecek. Taşkent ve Dikmen’deki bozuk yollara dikkat çekmek için yapılacak eylem, sabah başlayacak. Taşkentliler, yapacakları eylemle sesini duyurmaya çalışacak.

Diyalog’a konuşan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, eylemin saat 07.00’de başlayacağını söyledi. Herkesi eyleme destek vermeye çağıran Aşandır, “Haspolat-Taşkent ve Dikmen yolları için eylem yapacağız. Sesimizi duyurmaya çalışacağız” dedi.

Aşandır, 2010 yılında muhtar seçildiğini, o tarihten günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlere yollarla ilgili sorunları aktardığını ifade etti. Aşandır, şöyle devam etti; “Yetkililere söylüyoruz, onlar da gelip çukurlara yama yapıyorlar. Yaptıkları yama da 3 ay sonra dökülüyor. Son 10 yıldır Haspolat-Taşkent ve Dikmen’deki yolları onaramadılar. Bu yollarda sık sık kazalar oluyor. İnsanların araçları zarar görüyor. İlla birilerin ölmesi mi gerekiyor?. Trafiğe bu kadar can yetmedi mi?. Biz Taşkentliler her gün bu yolları kullanıyoruz. Tehlikeyle karşı karşıyayız. Artık bir çözüm istiyoruz. Bu nedenle eylem yapacağız.”

Aşandır, bu kez yolların yama değil tamamen onarılmasını beklediklerini söyledi. Aşandır, “Yama da işe yaramıyor. Kısa sürede bozuluyor. Benim anlamadığım Rum’un döktüğü asfalt hala dururken, bizim yaptıklarımız neden en fazla bir yılda dökülüyor” şeklinde konuştu.