Kızılay’da görev değişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nde başkanlığa Sezai Sezen seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin cumartesi günkü olağan genel kurulunda Sezen oy çokluğu ile başkanlığa seçilirken yetkili kurulları da şu şekilde oluştu:

“Yönetim Kurulu: Ramazan Özçelik, İsmail Demirci, Mehmet Sporcuoğlu, Ayhan Sığırcı, Oktay Erdem, Murat Uzun, Esengül Yılmaz, Seda Toker Edebali

Denetleme Kurulu: Kamil Ecevit Baytan, Özlem Kansu, Hürü Demir,

Disiplin Kurulu: Sıtkı Öztekin, Yakup Tek, Mehmet Gökçebağ.”

“DAHA ETKİN VE TÜM GÖNÜLLÜLERE KUCAK AÇAN BİR KIZILAY”

Başkanlığa seçilen Sezai Sezen teşekkür mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Sezen 2 yıllık görev süresince, daha etkin ve tüm gönüllülere kucak açan bir Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için çalışacaklarını kaydetti.

Sezen, derneğin kendisine ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aktif çalışmalarını artıracağını ifade etti.