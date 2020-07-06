Yoğun katılım oldu

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İzlem Nizam görkemli bir törenle evlendi

Yoğun katılım oldu
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Onur ULAĞ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İzlem Nizam iki yıllık beraberliğin ardından nikah masasına oturdu.
Çift, önceki akşam Acapulco Otel’de birçok kişinin davetli olduğu romantik bir düğünle dünyaevine girdi.
Aileler ve yakınların yanı sıra Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasiler de İzlem Nizam ve Hasan Sağdıkoğlu çiftini bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.
Yeni evli çift birbirlerine pasta yedirmeyi de ihmal etmedi.
Bir ömür boyu birlikteliğe evet diyen çift, düğüne katılanlarla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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