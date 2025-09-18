50 bin TL ödedi

Lefkoşa’da meydana gelen darp olayı nedeniyle tutuklanan R.Y. çıkarıldığı mahkemede teminat şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının boşanma aşamasında olduğu eşini darp ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görevli polis memuru olayın 16 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Taşkınköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının boşanma aşamasında olduğu eşiyle evin kime kalacağı konusunda tartıştığını, bu sırada eşini kollarından tutarak ittiğini, yere düşürdüğünü ve yerde sürükleyerek darp ettiğini açıkladı.

Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde muayene edildiğini, boynunda ve parmağında darp izleri tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının benzer sabıkasının bulunmadığını kaydederek teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

