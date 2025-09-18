Başarılı operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Tekant Bölgesi’nde aldıkları ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyonda 181 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, Nijerya uyruklu D.İ.C. ise gözaltına alındı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Çelik, zanlının 16 Eylül’de bölgedeki tasarrufunda uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi alındığını ve saat 21.00 sıralarında bölgeye gidildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının üzerinin arandığını belirten polis, giydiği şortun cebinde 6 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada mutfakta dolap içinde poşetlere konulmuş 175 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden zanlının tutukluluk süresi için süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

