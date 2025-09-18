Avrupa hayal oldu

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a geçen 17 yaşındaki Suriye uyruklu H.Y.S, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Güney Kıbrıs Rum Kesimine geçmek amacıyla Mersin’den hareket eden tespit edilemeyen bir TIR içerisine gizlenerek, onaylı bir limandan muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını beyan ettiği aktarıldı.

Zanlının, 2022 yılında da benzer şekilde yasa dışı geçiş yaptığı ve gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme; ağır suç teşkil eden olay ve kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak zanlının 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Duruşmada olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Bostancı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde, aynı gün Güney Kıbrıs Rum Kesimine geçmek amacıyla Mersin’den hareket eden tespit edilemeyen bir TIR içerisine gizlenerek, onaylı bir limandan muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 16 Eylül 2025’te Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldığını ve 3 gün ek tutukluluk alındığını kaydetti. Polis, yapılan ileri soruşturmada, zanlının Eylül 2022’de Güzelyurt’ta tam olarak tespit edilemeyen bir noktadan yetkili makamdan izin almaksızın askeri yasak bölgeye girdiğinin ve yine izin almadan KKTC topraklarından ayrılarak Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve kendisine tebliğ edilen davaları kabul ettiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının işlediği suçların ağır nitelikte olması ve kaçma ihtimali nedeniyle davaları sonuçlanıncaya kadar 22 günü aşmayacak süreyle merkezi cezaevinde tutulmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025, 09:43