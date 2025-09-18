Ciddi artış var

Ülke genelinde 8-14 Eylül tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Bu dönemde toplam 80 kaza kayıtlara geçti. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların toplam hasar miktarı 5 milyon 322 bin 085 TL olarak belirlendi.

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 876 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 bin 517 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 366 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen bazı trafik suçları şunlar:

“Sürat ihlali 869, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 187, tehlikeli sürüş 23, dikkatsiz sürüş 63, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 253, ehliyetsiz araç kullanmak 18, alkollü araç kullanmak 81, araç kullanırken cep telefonu kullanmak 49, emniyet kemeri takmamak 60, trafik levha ve işaretlerine uymamak 137, trafik ışıklarına uymamak 9, muayenesiz araç kullanmak 84, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 63, 198, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

