Fiyatlar uçtu

Girne’de her Çarşamba günü kurulan açık pazarda dün birçok ürün 3 haneli rakamlardan satıldı.

Pazara alışverişe çıkan vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Vatandaşlar; domates, patates, soğan gibi temel sebze ve meyvelerin, Türkiye’deki fiyatlara göre burada üç katına satıldığını dile getirdi. Vatandaşlar, pazar yerlerinin ve diğer satış noktalarının denetlenmesini talep ederken, alışverişe çıkan Kezban Doğan yalnızca bir maydanoz alabildiğini belirterek, “Evde dört çocuk var, sebze ve meyve almak artık eskisi gibi mümkün değil” dedi. Serdar Aytmen, fiyatların özellikle meyvelerde çok yükseldiğini vurgulayarak, “Türkiye’deki fiyatların yüzde 300 üzerinde buradan sebze ve meyve almak zorunda kalıyoruz. En pahalı ürün kilosu 600 lira olan alıç oldu” ifadelerini kullandı. Salih Kafa da alıç ve domates gibi ürünlerin fiyatlarının cep yaktığını belirtti.

Ne dediler…?

Kezban Doğan

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldim ancak bir maydanoz alabildim çünkü her şey çok pahalıdır. Evde en çok kullandığımız sebze; domates, patates soğan bile çok pahalı. Beklentimiz fiyatların düşmesi ve insanların rahatça alışveriş yapmasıdır. Eskiden öyle bir alıyordum ki 3 hafta yetiyordu, şimdi alıyoruz bir hafta yetmiyor. 4 çocuk var ve meyve çok nadir alabiliyorum. Sebze de alabildiğim kadar alıyorum.”

Songül Küçük

“Pazar yerinden patlıcan, salatalık, maydanoz, nane aldım. Fiyatlar bana normal geliyor çünkü sebze dışarıdan geliyor. Allah çocukları olan insanların yardımcıları olsun. Kalabalık aileler bu fiyatlara ürün alırken zorlanıyor.”

Serdar Aytmen

“Pazar yerinden muz, soğan, biber ve salatalık aldım. Fiyatlar çok yüksek. Özellikle meyve fiyatları çok fazla yükseldi. İsteyip de alamadığımız ürünler vardır. 100-120 lira domates ancak onlar da çürük. Türkiye’deki fiyatların yüzde 300 üzerinde buradan sebze ve meyve almak zorunda kalıyoruz. Sadece pazar yeri değil tüm yerlerin denetlenmesi lazım. Pazar yerinde en pahalı ürün kilosu 500 liradan satılan mango oldu. En temel sebzelerden olan soğan, patates, domates gibi ürünler de çok yüksek ve bu yönde denetimler yapılması şart oldu.”

Salih Kafa

“Pazar yerinden bir şeyler almaya geldik ancak her şey çok pahalıdır. Domates ve meyve almak istedik ancak fiyatları yüksek bulduk. Genel olarak fiyatlara baktığımızda eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Biz genel olarak köyümüzde üreten insanların çıkardığı ürünleri alıyoruz. Pazar yerinde en pahalı ürün 600 lira ile alıç oldu. Domates 130-150 arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Alabilen var alamayan var o nedenle yetkililerin pazar yerini ve diğer alışveriş yerlerini iyice denetlemelidir.”

İsmail Değişli

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ancak Türkiye’deki fiyatların üç katı fiyata burada satışlar yapılıyor. Bu fiyatlar karşısında eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. İhtiyaçlarımızı birer ikişer tane olarak alıyoruz. Yetkililerden beklentimiz alabilmek adına fiyatlara müdahale etmeleridir.”

Sonalp Alpler

“Pazar yerinde alışveriş yapıyoruz ve ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı ancak satan da alan da rahatsızdır. Pazar yerinde bu hafta meyvelerde bir pahalılık vardır. Beklentimiz pazar yeri de dahil tüm piyasanın ucuzlaması ve insanların rahat alışveriş yapmasıdır.”

Hatice Tanyıl

“Pazar yerine alışverişe geldim ancak henüz pek bir şey almadım. Fiyatlar Türkiye’ye göre çok yüksek. Neredeyse Türkiye’nin iki katına satılıyor. Eskiden çok rahat fazla alışveriş yapardım ancak şimdilerde daha az alabiliyorum. Bu fiyatlar denetlenmeli ki insanlar ucuz rakamlara alışveriş yapabilsin.”

Mehmet Erkol

“Pazar yerinden bir şeyler almaya geldim ancak ben buranın denetlenmediğini düşündüğüm için çok güvenmiyorum. Fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatların marketlerden bir farkı kalmadı. İnsanlar bu fiyatlara alışveriş yapamadığını biliyoruz. Bu ülkede üç beş tane tüccar ve aracı piyasayı kontrol ediyor. Belediyelerin pazar yerlerini denetlemesi lazım.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Alıç: 600 TL

Mango: 500 TL

Sarımsak: 300 TL

İncir: 250 TL

Mantar: 250 TL

Verigo Üzüm: 200 TL

Erik: 200 TL

Kolokas: 200 TL

Sultani Üzüm: 180 TL

Barbunya: 170 TL

Bamya: 150 TL

Börülce: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Nar: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Yeşil Zeytin: 150 TL

Domates: 150 TL

Yerli Elma: 140 TL

Limon: 120 TL

Elma: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Pırasa: 3 Bağ 100 TL

Dolmalık Biber: 80 TL

Kapya Biber: 80 TL

Mandalina: 80 TL

Ananas: 80 TL (Tane)

Kabak: 70 TL

Muz: 75 TL

Patlıcan: 40 TL

Patates: 35 TL

Kuru Soğan: 35 TL

Kavun: 35 TL