Yılda 650 milyar

Uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve sosyal konutlar ile konut piyasasındaki yeni trendler, Güney Kıbrıs'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı altında Lefkoşa'nın Rum kesiminde gerçekleşen AB İskan bakanlarının gayri resmi toplantısında ele alındı.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannou yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin konut sektörüne yapılan yatırımların artan talebi karşılamak için gerekenin altında kaldığını belirterek, yılda ek 650 milyar Avro’ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yuannou, konut krizi ve uygun fiyatlı konut eksikliğinin, koordineli bir yanıt gerektiren ortak bir Avrupa sorunu olduğunu söyledi.

Rum İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou başkanlığında gerçekleşen toplantı ile üye devletler arasında işbirliğini güçlendirmenin ve daha kapsayıcı ve dirençli bir konut geleceği şekillendirmek amacıyla, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve sosyal konutların yanı sıra ortaya çıkan konut piyasası trendleri konusunda açık diyalog için bir çerçeve sağlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, toplantının Güney Kıbrıs'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve yeterli konut konusunu Avrupa gündeminin üst sıralarına yerleştirme taahhüdünü yansıttığı aktarıldı.

Bakanların ayrıca, kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmek, finansmana erişimi iyileştirmek ve özellikle Avrupa fonlama araçlarının kullanımına vurgu yaparak uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konutlara yatırımı teşvik etmek de dahil olmak üzere, konut sektöründeki yatırım açığını kapatmanın yollarını inceleyecekleri duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026, 10:08