Yılın 12 ayında turist şansı var

Melis GÜNEL

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kuzey Kıbrıs’ın turizmde dünyanın en avantajlı ülkesi olduğunu belirterek, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tibuk “Ne kadar kötü politika uygulasanız da bu gerçeği değiştiremezsiniz” diyerek yılın 12 ayının turizm mevsimi olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

TV2020’de Prof.Dr.İsmet Esenyel’in ‘Turizm Hayattır’ programına katılan Tibuk; diğer ülkelerde yılın sadece 4 ayında turizm yapılabildiği örnekleriyle paylaştı.



Kuzey Kıbrıs’ın üç önemli avantajı; iklim, deniz ve lokasyon

Besim Tibuk ,turizmde üç önemli avantajın; iklim, deniz ve lokasyon olduğunu belirtti. Tibuk, Kuzey Kıbrıs’ın iklimi, deniz kalitesi ve berrak sularının çok az yerde bulunduğunu, lokasyon açısından da Avrupa’ya yaklaşık üç saatlik uzaklıkta olmasının ve Orta Doğu’dan kolay ulaşılabilmesinin büyük avantaj sağladığını belirtti. Tibuk, yılın 12 ayının turizm mevsimi olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekerek, “Turizm için bir ay bile çok önemli. Bazı yerlerde turizm sezonu kısa sürüyor. Mesela Budva’da sezon 4 aydır. Ama Kuzey Kıbrıs’ta neredeyse yılın tüm aylarında turizm sezonu yaşanabiliyor” dedi.



Ülkede çevre kirliliği ve çöp sorunu olduğunu ifade eden Tibuk, bu sorunun çözülebileceğin i ifade etti.

Tibuk, lokasyon, deniz ve doğanın değişmeyeceğini ancak çöp sorununun çözülebileceğini ifade ederek, bu şekilde turizm kalitesinin artırılabileceğini belirtti.



Lüks turizme yönelmek lazım

Tibuk, Kuzey Kıbrıs’ta lüks turizme yönelmek gerektiğini, Avrupa’da birçok ülkenin turist istemediğini, zengin turistlerin gelmesiyle ülkenin tanıtımına katkı sağlanacağını vurguladı. Çalışanlarına, dünyadaki büyük otelleri incelemelerini ve eksiklikleri tespit ederek bir adım öne geçmeleri gerektiğini söylediğini anlatan Tibuk, hedefinin Kuzey Kıbrıs’ı dünyanın tüm zenginlerinin tercih edeceği bir yer yapmak olduğunu, otellerinde en üst seviyede kaliteli hizmet sunmak için milyonlar harcadıklarını kaydetti.



Kalite rekabeti artırır

Kalitenin rekabeti artırdığını, diğer otellerin de hizmet kalitesini yükseltmeye çalıştığını belirten Tibuk, hafta içi doluluk oranlarının düşük olduğunu ve otel doluluklarının artırılması için reklam yapılması, fiyatların kırılması ve turist çekilmesi gerektiğini söyledi. Tibuk, ayrıca 3 ve 4 yıldızlı otellere destek verilmesi gerektiğini, çünkü bu otellerin casinolarının olmadığını ve rekabet edemediklerini belirtti.



Erdoğan isterse olur

Havayolu ulaşımının ucuzlatılması gerektiğine dikkat çeken Tibuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Hava Yolları’na talimat vermesi halinde ek seferler konulabileceğini ve bilet fiyatlarının düşürülebileceğini söyledi.

Casinolar konusunda da açıklamalarda bulunan Tibuk, KKTC’de casinoculuk ve hizmet kalitesinin yüksek olduğunu, casinolar sayesinde kaliteli turistlerin geldiğini ve ekonomiye katkı sağladığını belirtti.



Hapis yerine para cezası

Uyuşturucu ve para limitleri konusuna da değinen Tibuk, küçük miktarda esrarla yakalanan kişilerin hapse gönderilmesi yerine para cezası uygulanması gerektiğini, bu sayede hem devletin gelir elde edebileceğini hem de kişilerin mahkemelere yük olmadan cezalarını ödeyebileceğini söyledi. Limit üstü para taşıyan kişiler için de benzer uygulamanın önerilmesi gerektiğini vurgulayan Tibuk, “10 bin Euro veya dolar olarak belirlenen üst limiti aşanlar tutuklanıyor. Mesela adam 10 yerine 12 bin Euro ile ülkeden çıkış yapacak ama o şahıs tutuklanıyor. Bunu yerine para cezası kesilsin, adam uçağını kaçırmasın, devlete de kazanç sağlansın” dedi.

Tibuk, 2026 yılı turizminin, önceki yıl gibi olacağını belirterek, Kuzey Kıbrıs turizmi için en büyük şansın Türk turistler olduğunu ifade etti. Turizmin sürekliliği, kalite ve rekabetin artırılması, otellere ve havayolu ulaşımına destek verilmesi gibi unsurların, ülkenin turizm gelirlerinin ve tanıtımının artırılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026, 09:56