Ateşkes olmayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi. Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi.

Meydan okuyoruz

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi. İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.

İran donanması, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine karşı kıyıdan ateşlenen gemisavar füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

Tel Aviv'de siren sesleri

Bu arada İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğine işaret edilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi. Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin devreye girmesine neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 3. dalga misilleme oldu.

Beyaz Saray: Operasyon için 4-6 hafta öngörülüyor

ABD’de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’a yönelik devam eden askeri saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump’ın da açıkladığı gibi, ‘Destansı Öfke Operasyonu’nun’ hedeflerine yaklaşık 4 ila 6 hafta içinde ulaşılmasını bekliyoruz ve bu hedeflere ulaşma yolunda iyi bir noktadayız" dedi. Mühimmat stoklarıyla ilgili de konuşan sözcü, "Yeterli mühimmatımız mevcut" dedi.

İran: Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz

