Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada; kiralık aracın sürücüsü, içerisinde 18 aylık bebeğin bulunduğu araba ile bakıcısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası iki farklı araca vurduktan sonra durabildi.

Kaza sonucu yaralanan bebek ve Dilek Hatay Bayraktaroğlu (40), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 aylık Güçkal beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alınırken, sürücü Nnamdi Elvis Ekwe tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Nnamdi Elvis Ekwe yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru giden bebek arabasına ve arabayı iten Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan Celal Songur sorumluluğundaki KS 327 plakalı araca, ardından Asena Arhun sorumluluğundaki RE 800 plakalı araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan 18 aylık Deniz Güçkal ve Bayraktaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sürücü Nnamdi Elvis Ekwe ise tutuklandı.