Lute geliyor

Yeni yıl tatilinin hemen ardından, Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “BM’den Paralel Hareketler- Kıbrıs’ta Lute’un Temasları, New York’ta UNFICYP’in Görev Süresiyle İlgili Tartışma- Hedef Beşli Konferansa İyi Bir Hazırlık Yapılması” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM’nin Lefkoşa ve New York’ta paralel hareketlerde bulunmasının beklendiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, gayriresmî beşli konferansla ilgili hazırlık yapmak için adaya geleceğini, öte yandan aynı dönemde New York’ta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin istişarelerin yapılacağını kaydeden gazete, Lute’un ziyareti ve BM’deki istişarelerin Kıbrıs sorunuyla ilgili olmasına rağmen, aralarında herhangi bir bağlantı kurulmasına çalışılmayacağının tahmin edildiğini aktardı.

Geçmişte birçok kez, özellikle Rum tarafına baskı yapılması için, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilişkilendirilmesine çalışıldığını öne süren gazete, UNFICYP konusuyla alakalı olarak bu dönem ufukta herhangi bir olumsuzluk kayda geçirilmese bile, Rum kesiminin “Türk tarafının hareketlerini önlemek için” özellikle New York’ta sürekli alarm durumunda olduğuna işaret etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ise Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 formatında prosedürel bir gayriresmî konferans gerçekleştirilmesiyle ilgili hazırlıklar çerçevesinde iki tarafla da temaslarda bulunmak için, Ocak ayının ilk 15 gününde adaya geleceğini yazan gazete, “yetkili bir kaynağa atıfta bulunan Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye” dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gayriresmî konferansı elinden geldiğince iyi bir şekilde hazırlamak istediğine dair bilgiler bulunduğuna işaret etti.

Gazeteye göre aynı kaynak “beş taraflı konferansın toplanmasının ve tarafların tezlerini resmi bir şekilde dile getirmelerinin önemli olduğunu belirtirken, resmi olmayan bilgilere göre, Lute’un Türkiye’yi yeniden ziyaret etme olasılığı bulunduğuna” da işaret etti.

Barış Gücü raporu

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP ve iyi niyet misyonuna ilişkin raporlarının BM Güvenlik Konseyi’ne 10 Ocak dolaylarında sunulmasının beklendiğini de yazan gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin raporları muhtemelen 25 Ocak’la başlayan hafta ele alacağını ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın oylanmak üzere 31 Ocak’tan önce önüne konacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’ne sunulacak iki raporun ışığında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın 7 Ocak’tan sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yüz yüze veya telefonda temaslarda bulunması olasılığı olduğunu da yazan gazete, ancak şu ana kadar herhangi bir şeyin planlanmadığına işaret etti.

Koronavirüs pandemisi yüzünden, Spehar’ın raporların ele alınması ışığında New York’a gitme niyeti bulunmadığı ve istişare ve görüşmelerin telekonferans yöntemiyle yapılacağı da belirtildi.

Konferans AB üyesi olmayan bir ülkede

Alithia gazetesi de şu ana kadar konferansın nerede yapılacağının netleşmediğini, ancak bunun AB üyesi olmayan bir devlet olacağının kesin addedildiğini ve büyük olasılıkla bunun İsviçre olacağına işaret eden gazete, konferansın Şubat ayında yapılacağını ve Rum hükümetinin elindeki bilgilere göre, konferansın Şubat ayının ilk 15 günü içerisinde toplanmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete haberinde, Türk tarafının iki devlet konusunu ortaya koymak konusunda ısrar etmesi durumunda, BM Genel Sekreteri Guterres’in ne yapacağı sorusunu da ortaya koydu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 02:14