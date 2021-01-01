2021’e özel mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yıl mesajında, 2021 yılında olası bir müzakere süreci sonucunda, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğini içeren bir anlaşmaya ulaşılması en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Tatar ayrıca bütün dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgınının, aşının bulunmasıyla birlikte, 2021 yılında son bulması ve insanlık adına daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşılması dileğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni bir yıla adım atarken, halkımızın, Türk ulusunun ve tüm dünyanın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.

Yeni yıl mesajında halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni umutlar ve dileklerle yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılın ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını ve hepimize sağlık, huzur ve refah getirmesini diliyorum. 2020 yılını geride bırakırken, hafızalarımızdan silinmeyecek pandemi sürecinin, 2021 yılında son bulması ümidiyle sizleri selamlıyorum” diye konuştu.

KKTC’de de etkisini sürdüren bu küresel salgının diğer ülkelerde olduğu gibi yalnızca sağlık alanında değil insanların ekonomik ve sosyal hayatında da bir takım sorunlara neden olduğuna belirten Tatar, aşının bulunması ile birlikte, 2021 yılında salgınının kontrol altına alınarak son bulması ve tüm insanlık adına daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşılması temennisini dile getirdi.

Tatar, “son günlerde tüm dünyada artan vaka sayıları ile endişe yaratan bu salgın sürecinde, her türlü fedakarlığa katlanan halkımıza, doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ve her zaman yardım elini uzatan Anavatan Türkiye’ye çok teşekkür ederim. İçerisinde bulunduğumuz bu salgını ve yarattığı sorunları, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Maraş’tan beklentisi büyük

2020 yılında, sağlık konusunda yaşanan sıkıntılar yanı sıra ülkede ve bölgede siyasi ve ekonomik alanlarda da bir takım gelişmeler yaşandığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs Türk halkı için en önemli gelişmelerden biri, Başbakanlığım döneminde başlatılan çalışmalar sonucunda, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile gerçekleşen Kapalı Maraş açılımıdır. Gazimağusa’nın bir bölgesi olarak 46 yıl sonra insanlığa kazandırılan Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmine ve ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

“KKTC’nin statüsü yükselmiştir”

Kıbrıs Türk halkının, ulusal davasına sahip çıkmak ve KKTC’nin zeminini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliği içinde çalışmalarına devam etmekte olduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:

“Vizyonumuz, iki halk ve sahip oldukları iki devlet arasında, egemen eşitlik ve iş birliğine dayalı bir uzlaşı zeminini oluşturmaktır. Unutmayın ki, Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da daha güçlü duruma gelmiştir. Türkiye’nin kararlı duruşu, bölgedeki hidrokarbon arayışları ve diğer stratejik gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü yükselmiştir. Bu durum, Kıbrıs Türk halkına daha fazla güç vermektedir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 02:47