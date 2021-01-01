Covid-19 aşısı 14 gün incelenecek

SinoVac firması tarafından üretilen yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısının ilk partisi önceki gün Çin'den Türkiye'ye götürüldü. Aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarındaki incelemesi 14 gün sürecek. Olumlu sonuç alınması halinde aşının uygulanmasına başlanacak.

Çin'den Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığına d teslim edilen CoronaVac aşısının ilk partisine ilişkin test süreci ve bu süreçten olumlu sonuç alınması halinde uygulanmaya başlanmasına yönelik takvim işlemeye başladı.

Buna göre, CoronaVac aşıları, Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

Bakanlık deposunda sıcaklık kaydedici cihazlar kontrol edilerek, uygunluğunun teyidinin ardından ürünlerin kabulü yapıldı.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı.

Testlerden olumlu sonuç alınması durumunda TİTCK tarafından aşılara Acil Kullanım Onayı verilecek.

Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

Bilim Kurulunca belirlenen program uyarınca aşılamaya, sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlardan başlanacak.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılacak

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılacak.

Covid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Vatandaşlar, konumlarına göre Covid-19 risk sıralamasını web sitesinden görebilecek. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı paylaşılacak.

Sinovac firmasıyla yapılan sözleşme kapsamında ilk partide 3 milyon dozu getirilen CoronaVac aşısının, marta kadar toplam 50 milyon dozunun teslim alınması öngörülüyor.

Ayrıca, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının 550 bin dozunun ocak başında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Ocak ayında teslim alınacak doz miktarının 1 veya 1,5 milyona ulaşması beklenirken, mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 02:55